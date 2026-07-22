33-річна блогерка Ксюша Манекен народила: перше фото сина зірки та його ім’я

Ксюша Манекен / © instagram.com/maneken007

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Українська блогерка Ксюша Манекен повідомила радісну новину — вона вперше стала мамою.

33-річна інфлюенсерка поділилася щасливою звісткою у своєму Instagram. Зірка опублікувала зворушливий кадр із пологового будинку, на якому годує грудьми новонародженого малюка та ніжно дивиться на нього.

Ксюша також розсекретила ім’я первістка. Сина вона назвала Філіпом. Тим часом чоловік блогерки, бізнесмен Андрій Дома, теж поділився першим фото хлопчика, показавши його обличчя.

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Ксюша Манекен народила / © instagram.com/maneken007

Син і чоловік Ксюші Манекен / © instagram.com/maneken007

Новина швидко зібрала сотні привітань від друзів, колег і шанувальників. У коментарях знаменитості не приховували своїх емоцій, а Ксюша вже подякувала за такі теплі слова.

«Ой, ну все! Сльози щастя, втоми, радості, любові, тепла, безсоння і кохання! Відновлення швидкого і тихого щастя!» — Наталія Татарінцева

«Люба, вітаю!!! Най Філіп здоровий росте! А тобі швидкого відновлення» — Вікторія Маремуха

«Боже, чудо! Щастя! Будьте найщасливіші!!!» — Наталка Денисенко

До слова, батьком хлопчика є бізнесмен Андрій Дома, за якого блогерка вийшла заміж 2024 року. Раніше Ксюша ділилася, що вагітність була не запланованою, адже до того вона мала позицію чайлдфрі. Батьком хлопчика є бізнесмен Андрій Дома, за якого Ксюша Манекен вийшла заміж у 2024 році.

Раніше блогерка зізнавалася, що вагітність стала для неї несподіванкою. Свого часу вона відкрито говорила про позицію чайлдфрі, однак після знайомства з майбутнім чоловіком її погляди змінилися. Напередодні пологів Ксюша також ділилася, що не відчуває страху перед народженням дитини.

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