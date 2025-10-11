- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 49
- Час на прочитання
- 1 хв
33-річна Олександра Машлятіна виходить заміж за молодшого на чотири роки бойфренда — джерела
Обранець освідчився артистці.
Зірка "Жіночого Кварталу" Олександра Машлятіна виходить заміж.
Про це повідомляються джерела ТСН.ua. Зазначається, що молодший на чотири роки бойфренд – фотограф Іван Кабанков - освідчився 33-річній гумористці. Тож, нині знаменитість готується до кардинальних змін в особистому житті. Сама ж акторка наразі не ділиться новинами про свої заручини, адже не з тих, хто охоче розкриває хоча б якісь подробиці.
Зазначимо, про стосунки Олександри Машлятіної та Івана Кабанкова мало що відомо. Раніше акторка зізнавалась, що познайомились вони в барі, після чого почали листуватися в Instagram. Скільки пара разом – достеменно невідомо. Проте 2024 рік вони зустрічали разом, тож вже від 2023-го перебували в стосунках.
До речі, на початку червня цього року вже ширились плітки про заручини Олександри Машлятіної. Артистка тоді публікувала фото з обранцем, а пильні користувачі запримітили на її безіменному пальці каблучку, що була неабияк схожою на обручку.
Нагадаємо, нещодавно акторка Ангеліна Самчик оголосила, що виходить заміж. Коханий артистки – актор Євген Лісничий – освідчився їй.