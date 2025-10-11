Олександра Машлятіна / © instagram.com/mashliatina

Зірка "Жіночого Кварталу" Олександра Машлятіна виходить заміж.

Про це повідомляються джерела ТСН.ua. Зазначається, що молодший на чотири роки бойфренд – фотограф Іван Кабанков - освідчився 33-річній гумористці. Тож, нині знаменитість готується до кардинальних змін в особистому житті. Сама ж акторка наразі не ділиться новинами про свої заручини, адже не з тих, хто охоче розкриває хоча б якісь подробиці.

Зазначимо, про стосунки Олександри Машлятіної та Івана Кабанкова мало що відомо. Раніше акторка зізнавалась, що познайомились вони в барі, після чого почали листуватися в Instagram. Скільки пара разом – достеменно невідомо. Проте 2024 рік вони зустрічали разом, тож вже від 2023-го перебували в стосунках.

Олександра Машлятіна з бойфрендом / © instagram.com/mashliatina

До речі, на початку червня цього року вже ширились плітки про заручини Олександри Машлятіної. Артистка тоді публікувала фото з обранцем, а пильні користувачі запримітили на її безіменному пальці каблучку, що була неабияк схожою на обручку.

Нагадаємо, нещодавно акторка Ангеліна Самчик оголосила, що виходить заміж. Коханий артистки – актор Євген Лісничий – освідчився їй.