33-річна реперка Cardi B народила четверту дитину і розсекретила стать маляти

Реперка Cardi B / © Associated Press

Відома американська реперка Cardi B народила четверту дитину.

Радісну новину підтвердив представник зірки виданню People. Він повідомив, що в артистки народилася четверта дитина, та зазначив, що вона після пологів почувається здоровою та щасливою.

Тим часом й сама Cardi B у своєму Instagram прокоментувала поповнення в родині. Артистка говорить, що в її житті розпочинається новий розділ. Наразі 33-річна виконавиця відновлюється після пологів та готується до концертного туру.

«Я принесла світові нову музику та новий альбом! Нову дитину у мій світ і ще одну причину бути найкращою версією себе, ще одну причину любити себе більше за все чи будь-кого іншого, щоб я могла продовжувати дарувати своїм дітям любов і життя, яке вони заслуговують. Я почала готуватися до туру, приводячи своє тіло в порядок, приводячи свій розум до ладу», — прокоментувала артистка.

Cardi B / © Associated Press

До речі, вже й відома стать маляти. Бойфренд артистки — футболіст Стефан Діггз ­­– ще на початку листопада проговорився, що в них буде хлопчик.

Зазначимо, Cardi B виховує трьох дітей від репера Offset, з яким вона розлучилась 2024 року. З футболістом Стефаном Діггзом виконавиця рік перебуває в стосунках. Для пари це перша спільна дитина.

