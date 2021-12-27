33-річна Ріанна показала, який вигляд мала в дитинстві з пухкенькими щічками

Майбутню зірку майже не впізнати.

Барбадоська зірка Ріанна 25 грудня святкувала Різдво.

На честь свята артистка вирішила поділитися архівною світлиною. На фото ще зовсім маленька співачка позувала біля Санта-Клауса. До слова, майбутню зірку майже не впізнати. Так, у неї пухкенькі щічки, коротке зав’язане волосся та виразні карі очі.

Ріанна в дитинстві / instagram.com/badgalriri

Так, 33-річна співачка, яка й зараз має привабливий вигляд, в дитинстві була дуже гарною та милою дівчинкою.

Це також запримітили й її шанувальники. Першою чергою, вони привітали свою кумирку з Різдвом. Окрім цього, фани написали чимало компліментів щодо її зовнішності. Деякі ж взагалі запитували, коли вже Ріанна потішить їх новою музикою.

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