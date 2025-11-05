ТСН у соціальних мережах

Гламур
218
1 хв

33-річна солістка гурту KAZKA після заручин заговорила про народження первістка

Схоже, Олександра Заріцька натякнула на майбутні зміни в особистому житті.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Олександра Заріцька

Олександра Заріцька / © instagram.com/kazka.band

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька неочікувано заговорила про можливість майбутнього поповнення в родині.

Артистка вже близько п’яти років перебуває у стосунках з motion-дизайнером Павлом Тараненком. Декілька років тому Олександра набула статусу нареченої. Та з весіллям закохані не квапляться, адже мають надію на якнайшвидшу перемогу України у війні й уже після цього організують гучне гуляння у вільній Батьківщині. Та, схоже, деякі миті співачка все ж вирішила не відкладати.

Так, у проєкті «Що у сумці?» для Instagram «Люкс ФМ» артистка зробила огляд власного аксесуару. Серед своїх звичних речей Заріцька натрапила на чек з магазину. Там вона прочитала передбачення та сама ж розповіла, як зрозуміла сенс. І тим самим натякнула, що всерйоз замислюється над першою вагітністю.

Олександра Заріцька з нареченим / © instagram.com/kazka.band

«Вам варто трохи почекати — і майбутнє принесе велику радість (прочитала співачка з чеку — прим. ред.). Я знаю! Це, можливо, про те, що я скоро завагітнію. Чекаємо і отримуємо. А, може, я вже вагітна?» — з усмішкою зазначила співачка.

218
