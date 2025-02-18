33-річна Валерія Гузема вагітна втретє й показала свій помітно округлий животик

Дизайнерка ювелірних прикрас Валерія Гузема повідомила про майбутнє поповнення у родині.

Радісну звістку бізнесвумен повідомила в Instagram сьогодні, 18 лютого. Вона знялася на чуттєвих кадрах і постала босоніж в обтислій чорній сукні з відкритими плечима. У руках Валерія тримала квітку, а коли ракурс знімання змінився, то став помітним її округлий животик.

"Давно не було свіженьких відео", - лаконічно підписала ніжні кадри підприємиця.

Валерія Гузема вагітна / Фото: instagram.com/valeriya_guzema

Валерія Гузема вагітна / Фото: instagram.com/valeriya_guzema

У коментарях родину дизайнерки вже привітало чимало українських зірок і юзерів:

"Мед для очей" – Маша Єфросиніна

Відчувала вашу вагітність ще орієнтовно з вересня. Від вас зовсім інша енергія. Вітаю

Яка Ви прекрасна! Найщиріші вітання!

До слова, Гузема перебуває у стосунках з пілотом і чемпіоном світу з вищого пілотажу Тімуром Фаткулліним. Зараз пара виховує вже двох спільних дітей – сина Тімура-молодшого та донечку Селін. Щоправда, третій малюк дизайнерки для пілота вже стане п'ятим, адже від попереднього шлюбу у нього є двоє дітей.

Нагадаємо, нещодавно акторка Ірина Сопонару показала свого нового члена родини й розчулила відео з ним.

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