Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

33-річна відома американська співачка почала задихатися просто на сцені під час концерту

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
1242
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
33-річна відома американська співачка почала задихатися просто на сцені під час концерту

Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

Неприємний інцидент із виконавицею трапився просто на сцені.

З американською співачкою Тейлор Свіфт на концерті у Бразилії стався неприємний інцидент.

Артистка відіграла концерт у Ріо-де-Жанейро. Однак без неприємних інцидентів не обійшлося. Просто на сцені виконавиця почала задихатися. Як пише Page Six, знаменитість тоді саме виконувала трек Take Me Home. Тейлор не доспівала до кінця композицію. Співачка зупинилася, адже почала задихатися.

Деякий час Тейлор намагалася набрати у легені більше повітря та віддихатися. Лише після цього співачка продовжила концерт.

Причиною цього стала аномальна спека. Так, у Ріо-де-Жанейро температура повітря сягала майже 40 градусів.

Під час концерту Тейлор Свіфт багатьом фанам через спеку стало зле. На жаль, загинула одна шанувальниця артистки. У 23-річньої дівчини стався серцевий напад. Шанувальницю артистки доправили до лікарні, але медики не змогли нічого вдіяти.

Тейлор Свіфт мала відіграти ще два концерти у Бразилії. Співачці довелося перенести два виступи на інші дати через аномальну спеку.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1242
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація