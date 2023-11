33-річна відома американська співачка почала задихатися просто на сцені під час концерту

З американською співачкою Тейлор Свіфт на концерті у Бразилії стався неприємний інцидент.

Артистка відіграла концерт у Ріо-де-Жанейро. Однак без неприємних інцидентів не обійшлося. Просто на сцені виконавиця почала задихатися. Як пише Page Six, знаменитість тоді саме виконувала трек Take Me Home. Тейлор не доспівала до кінця композицію. Співачка зупинилася, адже почала задихатися.

Деякий час Тейлор намагалася набрати у легені більше повітря та віддихатися. Лише після цього співачка продовжила концерт.

Причиною цього стала аномальна спека. Так, у Ріо-де-Жанейро температура повітря сягала майже 40 градусів.

Під час концерту Тейлор Свіфт багатьом фанам через спеку стало зле. На жаль, загинула одна шанувальниця артистки. У 23-річньої дівчини стався серцевий напад. Шанувальницю артистки доправили до лікарні, але медики не змогли нічого вдіяти.

Тейлор Свіфт мала відіграти ще два концерти у Бразилії. Співачці довелося перенести два виступи на інші дати через аномальну спеку.

Читайте також: