33-річна відома українська співачка народила первістку: фото новонародженої та її незвичне ім'я

Анастасія Кожевнікова / © instagram.com/anastasiakozhevnikova

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Колишня учасниця тріо «ВІА Гра» Анастасія Кожевнікова народила доньку.

Так, артистка уперше стала мамою. Радісну звістку вона оприлюднила в Instagram. Новоспечена зіркова мама народила в одному з приватних пологових в Україні й показала фото з новонародженою на руках.

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У дописі Анастасія зізналася, що насправді крихітка з’явилася на світ ще 7 жовтня, однак першими днями материнства вона насолоджувалася без зайвих очей.

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А вже зараз співачка не стала приховувати обличчя й імені донечки. Вона зблизька показала крихітку, яку назвала Вів’єн, у кумедному образі. Так, первістка зірки попозувала у яскравому жовтому зв’язаному костюмчику з бджілками та шапочці.

Анастасія Кожевнікова народила / © instagram.com/anastasiakozhevnikova

Донька Анастасії Кожевнікової / © instagram.com/anastasiakozhevnikova

«Вів’єн. 07.10.26», — підписала зірка милі світлини.

Батьком дівчинки став чоловік артистки, бізнесмен Кирило Снітков. Пара знайома ще зі шкільних років: їхня дружба згодом переросла в романтичні стосунки. Закохані одружилися наприкінці серпня 2018 року в Києві. Для подружжя Вів’єн стала першою дитиною. Кирило веде непублічний спосіб життя та рідко з’являється в медіа.

Нагадаємо, нещодавно редакція сайту ТСН.ua розповідала про українських зірок, які в шлюбі з іноземцями — чим займаються чоловіки Онуфрійчук, Шоптенко, Сопонару та інших під час війни.

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