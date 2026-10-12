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33-річна відома українська співачка народила первістку: фото новонародженої та її незвичне ім'я
Ексучасниця "ВІА Гри" Кожевнікова вже розсекретила незвичне ім’я дівчинки.
Колишня учасниця тріо «ВІА Гра» Анастасія Кожевнікова народила доньку.
Так, артистка уперше стала мамою. Радісну звістку вона оприлюднила в Instagram. Новоспечена зіркова мама народила в одному з приватних пологових в Україні й показала фото з новонародженою на руках.
У дописі Анастасія зізналася, що насправді крихітка з’явилася на світ ще 7 жовтня, однак першими днями материнства вона насолоджувалася без зайвих очей.
А вже зараз співачка не стала приховувати обличчя й імені донечки. Вона зблизька показала крихітку, яку назвала Вів’єн, у кумедному образі. Так, первістка зірки попозувала у яскравому жовтому зв’язаному костюмчику з бджілками та шапочці.
«Вів’єн. 07.10.26», — підписала зірка милі світлини.
Батьком дівчинки став чоловік артистки, бізнесмен Кирило Снітков. Пара знайома ще зі шкільних років: їхня дружба згодом переросла в романтичні стосунки. Закохані одружилися наприкінці серпня 2018 року в Києві. Для подружжя Вів’єн стала першою дитиною. Кирило веде непублічний спосіб життя та рідко з’являється в медіа.
Нагадаємо, нещодавно редакція сайту ТСН.ua розповідала про українських зірок, які в шлюбі з іноземцями — чим займаються чоловіки Онуфрійчук, Шоптенко, Сопонару та інших під час війни.