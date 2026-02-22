ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
567
Час на прочитання
1 хв

33-річна зірка "Жіночого Кварталу" Анастасія Оруджова вперше виходить заміж

Коханий освідчився артистці.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Анастасія Оруджова

Анастасія Оруджова / © instagram.com/orudjova_nastya

Акторка Студії "Квартал 95" Анастасія Оруджова виходить заміж.

Радісними новинами знаменитість поділилась в Instagram. Артистка оголосила, що коханий Руслан освідчився їй. Щоправда, 33-річна Анастасія Оруджова не була багатослівною. Акторка опублікувала серію чорно-білих світлин з бойфрендом, на яких демонструвала розкішну обручку з чималим коштовним камінцем на безіменному пальці.

Анастасія Оруджова з нареченим / © instagram.com/orudjova_nastya

Анастасія Оруджова з нареченим / © instagram.com/orudjova_nastya

"Так", - коротко підписала знімки Анастасія Оруджова, що дає зрозуміти, що вона відповіла обранцеві згодою на його освідчення.

Анастасія Оруджова з нареченим / © instagram.com/orudjova_nastya

Анастасія Оруджова з нареченим / © instagram.com/orudjova_nastya

До речі, це радісна новина не лише для підписників знаменитості, а й для її зіркових друзів. Зокрема, акторка Олександра Машлятіна була здивованою в коментарях, а блогер Олексій Дурнєв цікавився, як це сталося. Проте сама ж артистка поки не розкриває подробиць.

Анастасія Оруджова з нареченим / © instagram.com/orudjova_nastya

Анастасія Оруджова з нареченим / © instagram.com/orudjova_nastya

Зазначимо, для Анастасії Оруджової цей шлюб стане першим. Ба більше, саме стосунки з Русланом були її першими серйозними. Скільки пара разом – достеменно невідомо. Проте їхній роман артистка розсекретила у листопаді 2024 року.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що співачка Лілія Сандулеса таємно вийшла заміж. Для артистки цей шлюб став п'ятим.

Дата публікації
Кількість переглядів
567
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie