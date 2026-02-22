33-річна зірка "Жіночого Кварталу" Анастасія Оруджова вперше виходить заміж

Анастасія Оруджова / © instagram.com/orudjova_nastya

Акторка Студії "Квартал 95" Анастасія Оруджова виходить заміж.

Радісними новинами знаменитість поділилась в Instagram. Артистка оголосила, що коханий Руслан освідчився їй. Щоправда, 33-річна Анастасія Оруджова не була багатослівною. Акторка опублікувала серію чорно-білих світлин з бойфрендом, на яких демонструвала розкішну обручку з чималим коштовним камінцем на безіменному пальці.

Анастасія Оруджова з нареченим / © instagram.com/orudjova_nastya

"Так", - коротко підписала знімки Анастасія Оруджова, що дає зрозуміти, що вона відповіла обранцеві згодою на його освідчення.

Анастасія Оруджова з нареченим / © instagram.com/orudjova_nastya

До речі, це радісна новина не лише для підписників знаменитості, а й для її зіркових друзів. Зокрема, акторка Олександра Машлятіна була здивованою в коментарях, а блогер Олексій Дурнєв цікавився, як це сталося. Проте сама ж артистка поки не розкриває подробиць.

Анастасія Оруджова з нареченим / © instagram.com/orudjova_nastya

Зазначимо, для Анастасії Оруджової цей шлюб стане першим. Ба більше, саме стосунки з Русланом були її першими серйозними. Скільки пара разом – достеменно невідомо. Проте їхній роман артистка розсекретила у листопаді 2024 року.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що співачка Лілія Сандулеса таємно вийшла заміж. Для артистки цей шлюб став п'ятим.