33-річний популярний блогер Ігор Пустовіт втретє став батьком

Ігор Пустовіт із дружиною / © instagram.com/pustovit

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Популярний український блогер Ігор Пустовіт втретє став батьком.

Зірка Мережі у своєму Instagram розсекретив, що в його родині поповнення. Так, дружина знаменитості Вікторія народила дівчинку. Зокрема, Ігор Пустовіт опублікував знімок із біркою для маляти.

Там зазначалось, що 18 червня дружина блогера народила дівчинку. Донечка подружжя з’явилась на світ із вагою в понад чотири кілограми та зростом 54 сантиметри.

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«Матуся!» — коротко повідомив про новий статус дружини блогер.

В Ігоря Пустовіта народилась донька / © instagram.com/pustovit

Більше подробиць Ігор Пустовіт не розкривав. Блогер не став розсекречувати імені донечки та утримався від публікацій перших фото з нею.

Зазначимо, Ігор Пустовіт одружився з Вікторію влітку минулого року. Для блогера цей шлюб став другим. Раніше він протягом шести років був одружений із блогеркою Сашею Бо, з якою 2021 року розлучився зі скандалом. Від першого шлюбу в зірки Мережі є двоє дітей — сини Данило та Євген.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що переможець шоу «Шанс» Олександр Воєвуцький стане батьком уп’яте. Артист разом із дружиною вже й розсекретив стать майбутнього маляти.

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