34-річна Тейлор Свіфт планує заручитися зі своїм бойфрендом цього літа – ЗМІ

Американська співачка Тейлор Свіфт ще з літа 2023 року перебуває у стосунках з 34-річним гравцем в американський футбол Тревісом Келсі.

Як повідомляє джерело, парочка планує заручитися вже влітку цього року. Подейкують, що Тревіс відмовився освідчуватися під час зимових свят, оскільки вони "не хочуть, щоб це було квапливим божевіллям". І є велика ймовірність, що "вони заручаться на свою першу річницю".

Тейлор Свіфт з бойфрендом / Фото: Getty Images

"Тейлор і Тревіс обговорили це, і мають план", - повідомив інсайдер виданню Page Six.

Своєю чергою, шанувальники Тейлор вже давно в очікуванні на новину про одруження співачки зі спортсменом. Ба більше, фани приходять на футбольні матчі її бойфренда з відповідними плакатами, які натякають на шлюб.

Тейлор Свіфт з бойфрендом / Фото: Associated Press

Тейлор Свіфт з бойфрендом / Фото: Associated Press

Зазначимо, про стосунки Свіфт стало відомо на початку вересня 2023 року. Тоді артистка разом з Тревісом під руку з'явилася під час світського заходу у Нью-Йорку. Також Тейлор відвідувала футбольні ігри бойфренда, де з його друзями та мамою щосили вболівала на трибунах. А після завершення залишала стадіон разом з Келсі.

Тейлор Свіфт з бойфрендом / Фото: Associated Press

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