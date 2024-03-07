34-річна зірка "50 відтінків сірого" Дакота Джонсон вперше виходить заміж

Відома американська акторка, зірка "50 відтінків сірого" Дакота Джонсон вперше виходить заміж.

Про це виданню Mirror повідомив інсайдер. Зазначається, що коханий акторки – соліст гурту Coldplay Кріс Мартін – освідчився їй після шести років стосунків. Утім, пара не квапиться ділитися радісними новинами, хоча, як говорить інсайдер, їхні друзі вже давно знають про заручини. Окрім того, Дакота та Кріс поки не планують весілля.

Кріс Мартін / Фото: Associated Press

"Пара заручилася, але тримає новину в таємниці. Але тепер вони відверто говорять про це у своїх колах. Вони божеволіли одне від одного від першого дня, тому наступний крок був неминучим. Вони не квапляться планувати весілля, а просто насолоджуються статусом заручених", - розповів інсайдер.

До слова, про їхнє ймовірне весілля почали пліткувати ще у жовтні минулого року, коли на безіменному пальці Джонсон запримітили каблучку. Окрім того, акторка, яка рідко розповідає подробиці особистого життя, в інтерв'ю почала ділитися мріями про сім'ю та материнство.

Дакота Джонсон / Фото: Associated Press

Зазначимо, для 34-річної Дакоти Джонсон цей шлюб стане першим. А от 47-річний Кріс Мартін вже був одруженим. Першою дружиною виконавця стала акторка Гвінет Пелтроу, з якою він прожив у шлюбі від 2003-го до 2016 року. У пари є двоє дітей – 19-річна донька Еппл та 17-річний син Мозес.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що співак Віталій Козловський вперше одружився. Виконавець вже встиг показати фото зі свого весілля.

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