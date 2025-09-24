34-річний відомий український режисер закрутив роман із молодшою на 16 років співачкою

Ліза Бібікова та Інді Хаїт / © instagram.com/liza_bibikova

Відомий український режисер та кліпмейкер Інді Хаїт закрутив роман із молодшою на 16 років співачкою Лізою Бібіковою.

Вже давно ширилися плітки, що їх поєднує не просто співпраця. Вони разом працювали над піснями, випускали дуети та відвідували світські заходи. І от Ліза Бібікова пролила світло на ситуацію. Вона опублікувала в Tik Tok відео, де зібрала їхні різноманітні романтичні моменти. Ролики були зроблені в різний період. Тим самим 18-річна виконавиця підтвердила стосунки з режисером.

"Чому це не любов?" – підписала відео Ліза рядками з їхньої спільної пісні "Нелюбов".

Однак у Мережі доволі скептично поставилися до такої різниці у віці між парою. Користувачі Tik Tok писали, що Ліза ще занадто юна, тож ці стосунки мають дивний вигляд. Щоправда, не всі юзери критикували пару. Деякі радили не лізти в чуже особисте життя, а співачці та режисеру бажали щастя.

Не хочу мати грубий вигляд, але мене лякає різниця у віці…

Нехай буде у вас тільки щастя!

Лізо, коли вам буде 34 – ви зрозумієте…

Не слухайте нікого! Любові вам!

