35-річна Анна Сагайдачна показала живіт після других пологів: "Допомагає тільки білизна, що втягує"

Українська акторка Анна Сагайдачна показала, який вигляд має її живіт після других пологів.

Знаменитість народила доньку понад місяць тому. Як у своєму Instagram зізнається артистка, деякі наслідки вагітності вона відчуває на своєму тілі. 35-річна Анна Сагайдачна говорить, що в неї було багато навколоплідних вод. Тож, в акторки шкіра живота розтягнута більше, аніж після перших пологів. Знаменитості радили спати на животі. Таким чином шкіра швидше відновлюється. Однак Сагайдачній це складно робити, тож вона знайшла альтернативу та користується білизною, що втягує.

"Живіт великий, бо було багато навколоплідних вод, тож шкіра розтягнулася більше, ніж після перших пологів. Одразу після пологів рекомендують спати на животі, щоб швидше втягувався, але тільки-но з'явилося молоко, то вже не можу я так спати, тож допомагає мені тільки білизна, що втягує", - поділилася артистка.

Анна Сагайдачна / Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

Також Анна Сагайдачна поділилася, що не сидить на дієтах та харчується так само, як і під час вагітності. Щоправда, після пологів знаменитість почала приймати вітаміни.

Нагадаємо, нещодавно 24-річна дружина ведучого Володимира Остапчука показувала, який вигляд має її живіт після пологів.

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