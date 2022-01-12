35-річна дружина Остапчука без макіяжу похизувалася природною красою

Обраниця ведучого насолоджується своєю вродою.

Дружина шоумена Володимира Остапчука – Христина – доглядає за своїм обличчям, а також часто наносить легкий макіяж.

35-річна обраниця ведучого зізнається, що іноді дивується, коли дивиться свої фото 15-річної давнини. Тоді вона обирала яскравий макіяж.

"Коли я дивлюся на фото, де мені 20 років, то думаю: "Чому я це одягала, або чому я вважала, що такий "пекельний" макіяж на диско - це круто", - поділилася Христина.

Втім, дружина Володимира говорить, що з віком її смаки дещо змінилися. Наразі вона насолоджується своєю природною красою та не соромиться показатися без жодної краплі декоративної косметики.

Христина Горняк без макіяжу / instagram.com/kristygor

"Наразі я кайфую від себе натуральної. Від рожевих щічок після морозної прогулянки та від такого неідеально рівного кольору обличчя. Кайфую!" - поділилася Христина.

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