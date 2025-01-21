35-річна Наталка Денисенко блиснула голими грудьми у звабливій напівпрозорій сукні

Українська акторка театру та кіно Наталка Денисенко розбурхала уяву шанувальників.

У своєму фотоблогу зірка поділилася серією спокусливих знімків. Так, для провокативної фотосесії Денисенко обрала довгу мереживну сукню свого улюбленого білого кольору. Обтисла форма вбрання підкреслила ідеальну форму зірки. Тим часом довершили лук білі рукавички та аксесуари. Наталка також подбала про макіяж і елегантну зачіску.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

До слова, знаменитість позувала без бюстгальтеру. Тому на деяких зображеннях вона сміливо засвітила свої груди, які видніються з-під напівпрозорої мереживної сукні.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

А у підписі гарячих світлин Денисенко порівняла себе із дикою трояндою та дала настанови своїм фанам, закликаючи їх до свободи та любові:

"Якщо хтось скаже, що ти ненормальний, скажи: дякую. Якщо хтось скаже, що те, що ти робиш, ненормальне, кажи – природне. Дика троянда знає, що жодна троянда не схожа на іншу. Вона не намагається цвісти в акуратному ряду за графіком. Вона не відкривається і не закривається залежно від того, хто проходить. Вона вірить у свій час і розквітає з дикою відданістю. Вона витривала. Вона знає, хто Вона є. Ця листівка містить запрошення робити те, що змусить вас почуватися найбільш вільно. Вірити в те саме, що виділяє вас. Усвідомити, що вам ніколи не призначалося, щоб ви вписувалися в себе. Вам ніколи не призначалося рости ідеальним", - йдеться у публікації.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Нагадаємо, нещодавно Наталка Денисенко здійснила свою коштовну мрію за понад три млн грн. Зірка купила машину та розсекретила її марку.