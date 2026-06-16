35-річна Ольга Харлан народила доньку й уперше показала її на фото

Ольга Харлан / © instagram.com/olgakharlan

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Українська шаблістка, олімпійська чемпіонка Ольга Харлан поділилася радісною звісткою — вона вперше стала мамою.

Спортсменка повідомила про поповнення в родині на своїй сторінці в Instagram. Харлан опублікувала перше зворушливе фото новонародженої дитини, на якому показала крихітну ручку немовляти. Також фехтувальниця розсекретила ім’я донечки — дівчинку назвали Аріанною.

Як з’ясувалося, первістка Ольги Харлан та її нареченого, італійського шабліста Луїджі Самеле, народилася ще 14 червня. Втім, закохані вирішили кілька днів насолодитися щастям у родинному колі й лише тепер повідомили про поповнення публічно.

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Донька Ольги Харлан і Луїджі Самеле / © instagram.com/olgakharlan

«Аріанна. 14.06.2026. Мама і тато люблять тебе понад усе», — зворушливо звернулися до донечки новоспечені батьки в дописі.

Шанувальники та колеги спортсменки вже засипали новоспечених батьків привітаннями й теплими побажаннями. Для Харлан і Самеле Аріанна стала першою спільною дитиною. Пара вже понад шість років перебуває у стосунках, а у вересні 2024-го заручилася.

Нагадаємо, про вагітність Ольга Харлан повідомила в лютому цього року. А вже у березні спортсменка разом із Луїджі Самеле ніжною фотосесією оголосила стать майбутньої дитини. Тоді пара зізналася, що з нетерпінням очікує появи на світ донечки.

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