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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
743
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35-річна Ольга Харлан народила доньку й уперше показала її на фото

Спортсменка розсекретила ім’я первістки.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
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Ольга Харлан

Ольга Харлан / © instagram.com/olgakharlan

Українська шаблістка, олімпійська чемпіонка Ольга Харлан поділилася радісною звісткою — вона вперше стала мамою.

Спортсменка повідомила про поповнення в родині на своїй сторінці в Instagram. Харлан опублікувала перше зворушливе фото новонародженої дитини, на якому показала крихітну ручку немовляти. Також фехтувальниця розсекретила ім’я донечки — дівчинку назвали Аріанною.

Як з’ясувалося, первістка Ольги Харлан та її нареченого, італійського шабліста Луїджі Самеле, народилася ще 14 червня. Втім, закохані вирішили кілька днів насолодитися щастям у родинному колі й лише тепер повідомили про поповнення публічно.

Донька Ольги Харлан і Луїджі Самеле / © instagram.com/olgakharlan

Донька Ольги Харлан і Луїджі Самеле / © instagram.com/olgakharlan

«Аріанна. 14.06.2026. Мама і тато люблять тебе понад усе», — зворушливо звернулися до донечки новоспечені батьки в дописі.

Шанувальники та колеги спортсменки вже засипали новоспечених батьків привітаннями й теплими побажаннями. Для Харлан і Самеле Аріанна стала першою спільною дитиною. Пара вже понад шість років перебуває у стосунках, а у вересні 2024-го заручилася.

Нагадаємо, про вагітність Ольга Харлан повідомила в лютому цього року. А вже у березні спортсменка разом із Луїджі Самеле ніжною фотосесією оголосила стать майбутньої дитини. Тоді пара зізналася, що з нетерпінням очікує появи на світ донечки.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
743
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