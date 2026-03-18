35-річна Ольга Харлан розсекретила термін вагітності і що буде з її спортивною кар'єрою

Ольга Харлан із нареченим / © instagram.com/olgakharlan

Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан розсекретила термін вагітності і поділилась, що буде з її спортивною кар'єрою.

Знаменитість зараз чекає на народження первістка від нареченого-італійця Луїджі Самеле. Поступово спортсменка розкриває подробиці про свій стан. Виявляється, Ольга Харлан зараз перебуває на 29-му тижні вагітності. Тож у фехтувальниці видніється вже неабияк округлий животик.

Також 35-річна Ольга Харлан висловилась й про спортивну кар'єру. За словами знаменитості, спорт доведеться поставити на паузу. Проте фехтувальниця підтримує фізичну форму. Вона виконує хоча й легкі, але важливі вправи.

Ольга Харлан / © instagram.com/olgakharlan

"Йшов 29-й тиждень, а я все ще не уявляю життя без спорту. Вже почався період легеньких, але важливих тренувань", — ділиться спортсменка.

Ольга Харлан / © instagram.com/olgakharlan

Зазначимо, на початку лютого Ольга Харлан зізналась, що вагітна первістком. Батько майбутньої дитини знаменитості — італійський спортсмен Луїджі Самеле, з яким вона заручилась на початку вересня 2024 року.

