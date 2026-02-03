- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 122
- Час на прочитання
- 1 хв
35-річна Ольга Харлан вагітна первістком від нареченого-італійця
У спортсменки вже видніється помітно округлий животик.
Українська фехтувальниця Ольга Харлан вагітна від нареченого, італійського спортсмена Луїджі Самеле.
Радісною новиною знаменитість поділилась у своєму Instagram. Спортсменка опублікувала короткий ролик зі своїм коханим. На кадрах парочка дивиться в камеру та поступово відходить подалі. Згодом в 35-річної Ольги Харлан, яка була одягнена в чорне боді, починає виднітися помітно округлий животик.
"Найкраща глава ось-ось почнеться", - коротко прокоментувала фехтувальниця.
У коментарях здивовані підписники спортсменки активно почали її вітати з майбутнім поповненням в родині. Знаменитості адресували теплі та ніжні слова з побажаннями: "Вітаю, нехай все буде добре!", "Вітаю та бажаю терпіння і здоров'я!", "Вітаємо вас".
Зазначимо, Ольга Харлан та Луїджі Самеле вже тривалий час перебувають в стосунках. У вересні 2024 року пара оголосила про заручини, проте шлюб закохані ще не уклали. Для спортсменів ця дитина стане первістком.
Нагадаємо, наразі американський співак Марк Ентоні чекає на поповнення в родині. Музикант стане батьком увосьме.