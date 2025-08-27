35-річна Тейлор Свіфт вперше виходить заміж: історія кохання співачки з американським футболістом

Тейлор Свіфт та Тревіс Келсі / © Associated Press

Американська співачка Тейлор Свіфт приголомшила прихильників радісною новиною, що вперше виходить заміж.

Артистка заручилася з коханим, зіркою американського футболу Тревісом Келсі. Пара перебувала в стосунках протягом двох років, після чого спортсмен освідчився виконавиці у казковому місці та з обручкою з чималим діамантом.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує подивися, як починалися та розвивалися стосунки пари і яким врешті було саме освідчення.

Тейлор Свіфт та Тревіс Келсі / © Associated Press

Початок стосунків Тейлор Свіфт та Тревіса Келсі

Історія кохання пари розпочалася влітку 2023 року. У липні Тревіс Келсі відвідав концерт артистки на стадіоні "Ерроухед". Виявилося, що йому подобалася Тейлор Свіфт. У нього навіть був план, як привернути увагу виконавиці. Спортсмен хотів передати артистці браслет зі своїм номером телефону. Щоправда, цей план провалився, адже зустріч їхня так і не відбувалася.

Тейлор Свіфт та Тревіс Келсі / © Getty Images

Тревіс Келсі не посоромився розповісти про свою невдачу на своєму подкасті. А на це вже звернула увагу Тейлор Свіфт. Врешті, у вересні 2023 року співачка вже з'явилася на футбольному матчі спортсмена, аби його підтримати. Врешті, фани одразу зрозуміли, що між парою щось відбувається більше, ніж просто дружба.

Розвиток стосунків

Після появи Тейлор Свіфт на матчі Тревіса Келсі пара почала все частіше з'являтися разом. Вони припинили ховатися від сторонніх очей, разом відвідували публічні заходи. Співачка підтримувала футболіста на його матчах, а він ходив на її концерти та навіть час від час долучався до неї на сцені. Окрім того, закохані разом зустрічали важливі свята, проводили спільні відпустки.

Тейлор Свіфт та Тревіс Келсі / © Associated Press

До речі, до того, як пара зробила свої стосунки публічними, вони встигли насолодитися приватністю. Тейлор Свіфт зізналась, що стосунки їхні почалися задовго до її появи на матці Тревіса Келсі у вересні 2023 року.

Заручини Тейлор Свіфт та Тревіса Келсі

Пара оголосила про заручини у спільному дописі в Instagram. Тревіс Келсі відповідально поставився до цього. Він обрав казкову локацію, яка була прикрашена різноманітними квітами та рослинами. Також спортсмен обрав обручку з чималим діамантом, яка була створена особисто ним у співпраці з дизайнеркою Kindred Lubeck.

Тейлор Свіфт та Тревіс Келсі

Саме у казковому місці Тревіс Келсі став на одне коліно і покликав Тейлр Свіфт заміж. Артистка відповіла згодою. До заручин пара перебувала в стосунках протягом двох років.

Тейлор Свіфт та Тревіс Келсі

