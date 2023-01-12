35-річна Єлизавета Юрушева стала студенткою та розсекретила, де та на кого навчається

Дружина ексочільника Черкаської ОДА Олександра Скічка - бізнесвумен Єлизавета Юрушева – у 35 років стала студенткою.

Як розповіла знаменитість, вони з дітьми нарешті визначилися з країною, де хочуть жити. Нею стала Італія. Ліза зупинилася у Мілані, де й віддала дітей до школи.

Та не лише донька та син пішли на навчання, а й сама бізнесвумен теж. Другу вищу освіту дружина Скічка здобуває у сфері fashion-дизайну.

Єлизавета Юрушева / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

"Від 23 січня в мене починається навчання на fashion-дизайнерку. Не могла навіть уявити, що я стану знову студенткою, а тим паче, що буду вивчати індустрію моди", - поділилася Ліза.

Юрушева доволі випадково вирішила піти навчатися, її на це підбила подруга. Загалом, здобуватиме вищу освіту Єлизавета в університеті Marangoni.

Єлизавета Юрушева / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

"Одного разу я сіла в кафе поговорити з подругою, почала їй розповідати про життя в Мілані, підняла очі і говорю: "Уявляєш, просто зараз сиджу навпроти університету Marangoni, так круто бути в столиці моди, як же я мріяла у 18 років стати дизайнеркою і вступити сюди на навчання". І тут вона мені говорить: "Йди запишись!". Я спочатку посміялася, а потім за день проїхала його рази чотири і подумала, що може це таки доля. Я правда про це мріяла від 10 років – поступити на дизайнерку. Так я подала свої документи і в 35 років стала студенткою!" – поділилася бізнесвумен.

Єлизавета наголосила, що не впевнена, що їй все вдасться. Однак, вона не шкодуватиме через те, що не спробувала.

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