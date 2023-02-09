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35-річна Юрушева після двох тижнів припинила навчатися на дизайнерку: "Мене аж вивертало"

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
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Час на прочитання
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35-річна Юрушева після двох тижнів припинила навчатися на дизайнерку: "Мене аж вивертало"

Єлизавета Юрушева / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Бізнесвумен розповіла, чому прийняла таке рішення.

Дружина ексочільника Черкаської ОДА Олександра Скічка - бізнесвумен Єлизавета Юрушева – після двох тижнів навчання на дизайнерку в університеті Marangoni зрозуміла, що це заняття не для неї.

А все тому, що знаменитості не сподобалося малювати. Кожного разу, коли вона мала це робити, для неї це було справжнім випробуванням. Тож, Ліза вирішила не мучити себе та припинити навчатися на дизайнерку.

Єлизавета Юрушева / © instagram.com/elizaveta.yurusheva
Єлизавета Юрушева / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

"Після двох тижнів безперервного малювання, кроїння та багато чого іншого я зрозуміла, що це не моє. Звичайно, я могла б себе змусити, пересилити, переконати та навчитися відмінно малювати, але я б точно від цього не кайфувала, це не було б моєю медитацією. Точніше так - після малювання мені б потрібна була медитація! І тут, коли в черговий раз нам сказали зробити замальовки та ілюстрації речей, мене аж вивертало, і тут я зрозуміла, що щось тут не так!" – поділилася Ліза.

Однак, Юрушева не збирається кидати навчання. Знаменитість обрала інший факультет, і в університеті погодилися її перевести. Тепер вона вивчає бізнес у сфері моди.

Єлизавета Юрушева / © instagram.com/elizaveta.yurusheva
Єлизавета Юрушева / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

"У хвилину, коли я зайшла до класу, я зрозуміла, що я на своєму місці – я обожнюю комерційну складову, креатив, маркетинг, це все мені дуже цікаво і корисно. Це фундамент будь-якого успішного бренду, і ці знання можна буде використовувати в різних галузях протягом багатьох років!" – поділилася знаменитість.

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Дата публікації
Перегляди
1362
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