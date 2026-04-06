Гламур

35-річна зірка "Гаррі Поттера" оголосила про вагітність і показала помітно округлий животик

У родині Бонні Райт скоро з’явиться ще один малюк.

Бонні Райт

Бонні Райт / © instagram.com/thisisbwright

Акторка Бонні Райт, відома роллю Джіні Візлі у фільмах про Гаррі Поттера, оголосила про другу вагітність і майбутнє поповнення в родині.

35-річна зірка поділилася особистою новиною з підписниками. Зірка не стала робити гучних заяв, натомість обрала теплий і домашній формат. Вона показала кадри із сином та водночас продемонструвала помітно округлий живіт. Публікацію акторка супроводила коротким, але емоційним підписом. Саме він і розкрив головну новину.

«Двоє малюків на моїх колінах — наш другий маленький землянин приєднається вже цієї осені!» — поділилася зірка.

Бонні Райт з сином Еліо / © instagram.com/thisisbwright

На фото акторка позує вдома разом із дворічним сином. Малюк ніжно тулиться до мами, поки вона усміхається в камеру. Атмосфера знімків максимально камерна та щира. Такий формат лише підсилив реакцію шанувальників, які одразу засипали її привітаннями.

Зірка «Гаррі Поттера» давно не приховує, що сім’я для неї — пріоритет. Тож новина про другу вагітність має вигляд логічного продовження її особистої історії.

Бонні перебуває у стосунках із Ендрю Лококо від 2020 року. Пара офіційно узаконила свої стосунки у березні 2022-го. Вже восени 2023 року вони вперше стали батьками — у подружжя народився син Еліо.

Нагадаємо, нещодавно Аліна Гросу розкрила секрет, як під час вагітності скинула 6 кг.

