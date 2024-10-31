35-річна зірка "Щоденників вампіра" Ніна Добрев вперше виходить заміж

Зірка серіалу "Щоденники вампіра", канадійська акторка болгарського походження Ніна Добрев виходить заміж.

Радісною новиною знаменитість поділилася у своєму Instagram. Артистка опублікувала фото, як професійний сноубордист Шон Вайт освідчився їй. Чоловік підійшов до цієї місії відповідально. Шон Вайт запросив Ніну Добрев до ресторану. Коли акторка зайшла до закладу, то одразу помітила арку, яка була прикрашена білими квітами та запаленими свічками. Сноубордист став на одне коліно та освідчився знаменитості. Зрештою, Добрев відповіла згодою.

Ніна Добрев з нареченим / Фото: instagram.com/nina

"Прощавай бойфренд, привіт наречений", - прокоментувала новий статус акторка.

Ніна Добрев з нареченим / Фото: instagram.com/nina

Зазначимо, для 35-річної Ніни Добрев цей шлюб стане першим. Раніше вона зустрічалася з Єном Сомерголдером, з яким знімалася в серіалі "Щоденник вампіра", а також з Остіном Стовеллом. З нинішнім нареченим акторка закрутила роман 2020 року.

Ніна Добрев з нареченим / Фото: instagram.com/nina

Нагадаємо, нещодавно американська співачка Брітні Спірс показалася в білій сукні та фаті і здивувала заявою про заміжжя. Щоправда, в цій історії є один нюанс.

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