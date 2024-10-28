36-річна Адель шокувала втратою слуху: "Це найболісніше, що зі мною траплялося"

Британська співачка Адель шокувала, що частково втратила слух.

Про це артистка розповіла на своєму концерті в Лас-Вегасі, який відбувся 25 жовтня, передає Express. Виконавиця поділилася, що підхопила рідкісну вушну інфекцію, коли в серпні жила в Мюнхені.

36-річна Адель зізнається, що вона відчувала жахливий дискомфорт та біль. Окрім того, інфекція призвела до того, що артистка частково втратила слух на ліве вухо. Врешті, Адель розпочала лікування. Однак із цим не одразу все пішло за планом. Співачці спочатку приписали не ті антибіотики, а вже потім, назначили ті, які почали діяти.

Адель / Фото: Инстаграм Адель

"У мене ніколи раніше не було інфекції вуха. Це найболісніше, що коли-небудь зі мною траплялося. Це було гірше пологів, це дуже складно лікувати. Я приймала не ті антибіотики кілька днів, і мені підібрали той, який почав діяти", - поділилася артистка.

Наразі співачка почувається значно краще та не страждає від жахливого болю. Утім, пережитий досвід був для неї нестерпним. Адель говорить, що тоді їй "хотілося декілька разів відрізати собі вухо".

Нагадаємо, на концерт Адель у Лас-Вегасі завітала тяжкохвора співачка Селін Діон. Виконавиці зустрілися в залі, не змогли стримати емоцій і розплакалися.

Адель на концерті розчулила важкохвору Селін Діон

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