Гламур
1717
2 хв

36-річна екснаречена Кличка Гайден Панеттьєрі здійснила камінгаут

Зірка Голлівуду відверто розповіла про свою орієнтацію.

Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Гайден Панеттьєрі

Гайден Панеттьєрі / © Associated Press

Екснаречена українського боксера Володимира Кличка — американська акторка Гайден Панеттьєрі — здійснила камінгаут.

Зірка Голлівуду відверто розповіла про свою орієнтацію в інтерв’ю Us Weekly. Гайден Панеттьєрі зізналась, що є бісексуалкою, оскільки їй подобаються як і чоловіки, так і жінки. Знаменитість тривалий час приховувала свої вподобання. Акторка зізнається, що спочатку була не впевнена, що саме час поділитися. Гайден говорить, що від неї вимагали бути ідеальною, а не собою. А потім, коли в Голлівуді почалась хвиля камінгаутів, то артистці здавалось це хайпом, і вона не хотіла брати в цьому участі. Врешті, у 36 років акторка оголосила про свою бісексуальність.

«Я можу впевнено сказати — я бісексуалка. Це те, чим я ніколи не могла поділитися зі світом, бо для цього просто ніколи не був слушний час. Або я була занадто молодою, і мене змушували бути ідеальною весь час. Мене не заохочували просто бути собою. Потім настав період, коли мені здавалося, що камінгаути людей, особливо жінок, були хайпом. Я боялася, що, якщо бути відвертою, це буде схоже на те, як я приєднаюся до цієї тенденції», — говорить акторка.

До речі, у Гайден навіть були побачення з дівчатами. Щоправда, акторка говорить, що цей досвід був не з приємних, оскільки вона не могла емоційно розслабитися. А вся справа в папараці, які постійно за нею стежать. Знаменитість говорить, що приховувала свою бісексуальність і не готова була ділитися. Якби вона дозволила собі на побаченні розслабитися, то це швидко могло б потрапити до преси.

«Було страшно, бо на мене завжди чекали папараці, які всюди за мною стежили. У мене було дуже мало приватності. Я зустрічалась з жінками. Навіть у дитинстві я набагато більше захоплювалась жінками, ніж чоловіками. Я досліджувала це, але оскільки я ні з ким цим не ділився, у мене не вистачало сміливості повністю поринути в це емоційно», — зізнається артистка.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що британський співак Сем Сміт заручився з бойфрендом. Пара вирішила укласти шлюб після трьох років стосунків.

