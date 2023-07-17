37-річна Ліндсі Логан вперше стала мамою та розсекретила ім'я дитини

Американська акторка Ліндсі Логан та її чоловік, арабський фінансист Бадер Шамас, вперше стали батьками.

Як і планувалося, знаменитість народила хлопчика. Радісною звісткою про народження дитини з виданням Page Six поділився представник Логан.

За словами менеджера, пологи акторки пройшли в Дубаї, де вже тривалий час проживає пара. Зараз Ліндсі почувається чудово, а Бадер перебуває поруч із нею.

"Сім'я на сьомому небі від щастя", - сказав представник Логан.

Ліндсі Логан і Бадер Шамас / Фото: instagram.com/lindsaylohan

Також пара не стала приховувати ім'я новонародженого сина. Хлопчика назвали незвичним ім'ям Луай, що в перекладі з арабської означає "захисник".

Нагадаємо, що про першу вагітність Ліндсі стало відомо в березні 2023 року. Зіркова матуся з нетерпінням чекала на появу малюка та навіть показала, яку затишну кімнату створила для нього.

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