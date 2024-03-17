36-річна Санта Дімопулос показала, як в обличчя робить уколи краси

Виконавиця пояснила, чому вдається до таких процедур.

Українська співачка Санта Дімопулос показала, як робить уколи краси просто в обличчя.

У своєму Instagram артистка поділилася, що вколює спеціальний препарат у шкіру під очима. Ця процедура допомагає позбутися набряків, а також чорних кіл. Співачка зізналась, що уколи краси доволі болісні, але лікарка-косметологиня намагалася робити все можливе, аби зменшити біль.

"Вколюю препарат від набряків і темних кіл під очима. В грамотних руках процедура цілком стерпна. Дякую лікарці за легку руку", - поділилася Санта.

Санта Дімопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Та це ще не все. Виконавиця також наважилася на біоревіталізацію волосся. Це процедура значно поліпшує стан волосся, впливає на його густоту, ріст та вигляд.

"Біоревіталізація волосся – це коктейль активних інгредієнтів, що усилюють ріст волосся, покращують структуру і зупиняють випадіння волосся", - поділилася знаменитість.

Санта Дімопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Нагадаємо, нещодавно Санта Дімопулос знялася у пікантній фотосесії. Також артистка висловилася про сильні риси жінок, які змінюють світ на краще.

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