36-річна Санта Дімопулос топлес попозувала в еротичній фотосесії в душі з нагоди свята

Артистка нагадала жінкам про їхню силу і жіночність.
Українська співачка Санта Дімопулос потішила шанувальників пікантними знімками.
З нагоди 8 березня артистка у своєму фотоблогу опублікувала серію фото, на яких повністю оголеною позує у душі. Під кадрами Санта поділилася власними роздумами. І зазначила, що жінки поєднують у собі унікальні сильні риси, які змінюють світ на краще.
"Красуні, сьогодні наш день! Як і всі попередні та майбутні. Бути жінкою – справжнє мистецтво. Це вміння поєднувати в собі силу й ніжність, мудрість і красу, впевненість та чуйність. Жінки мають унікальну здатність надихати, творити, спостерігати, любити і долати будь-які перешкоди. Наша сила не у фізичній силі, а у стійкості духу, великодушності та здатності робити цей світ краще", - написала Дімопулос.
Зірка також адресувала своїм шанувальницям теплі побажання, націлені на безумовну любов до себе.
"Кожна з вас гідна всього найкращого. Знайте свою цінність, любіть себе в будь-якому стані: радісною, коли плачете, одягнену, роздягнену, злу, смішну, засмучену, натхненну, з чоловіком і без. І ніколи не погоджуйтесь на менше. Бути жінкою – це справжній подарунок Всесвіту: бути жіночною і одночасно успішною, мати можливість народжувати нове життя, любити від щирого серця і обирати свій шлях, і свою автентичність. Нехай ваше життя буде сповнене любові до себе", - додала артистка.
Нагадаємо, нещодавно Санта Дімопулос після операції показалася на лікарняному ліжку й розповіла, що сталося.
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