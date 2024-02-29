36-річна Санта Дімопулос зробила операцію і показалася на лікарняному ліжку

Українська співачка Санта Дімопулос поділилася з шанувальниками, що перенесла операцію.

У сторіз своєї сторінки в Instagram артистка розмістила кадр, де зображена вже після операції на лікарняному ліжку у палаті. Як поділилася Дімопулос, все минуло добре, втім зараз їй належить період реабілітації, який займе певний час:

"Коли дія знеболювальних проходить, відчуття звісно ще ті. Сьогодні після обіду хочуть відправляти мене в готель, але я прилетіла сама, тому продовжу лікарню ще на добу мінімум. Встати з ліжка самостійно поки не можу", - розповіла Санта про те, як наразі почувається.

Санта Дімопулос у лікарні / Фото: instagram.com/santadimopulos

Санта Дімопулос у лікарні / Фото: instagram.com/santadimopulos

Як раніше ділилася Санта Дімопулос, вона наважилася зробити операцію і прооперувати діастаз, який в неї з’явився після народження другої дитини. Тоді співачка розповідала, що налаштувалася на хірургічне втручання не лише через естетичні міркування, але й щоб запобігти низці можливих захворювань. Зокрема, гриж, опущення внутрішніх органів та атрофії м'язів.

Нагадаємо, не так давно Санта Дімопулос поділилася фотографією, де зображена разом зі своєю мамою. Артистка здивувала молодим виглядом близької людини і привітала її з днем народження. Людмила Дімопулос відсвяткувала день народження 15 січня.

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