36-річна відома українська ведуча вагітна первістком та показала фото округлого животика

Олена Курбанова / © instagram.com/kurbanova_olena

Відома українська ведуча, журналістка та блогерка Олена Курбанова оголосила, що вагітна первістком.

Радісною новиною знаменитість поділилась у своєму Instagram. Вона опублікувала фото, на яких демонструвала вже доволі помітно округлий животик.

Також 36-річна Олена Курбанова поділилась своїми переживаннями. Ведуча зізналась, що їй справді доволі тривожно бути вагітною та народжувати під час війни. Однак Курбанова наголосила, що вірить в Україну та переконана, що все буде добре.

"Чи страшно мені? Дуже… Але ще ніколи я не була такою сильною і такою впевненою. Впевненою в нас. Ні в що в світі я так сильно не вірю, як в Україну! Ні в кого так сильно не вірю, як в свою країну. Тому я тут… І буду народжувати тут. Народжувати українку чи українця, вільну людину вільної країни", - зазначила ведуча.

Олена Курбанова вже в очікуванні народження первістка. Вона наголосила, що обов'язково прививатиме дитині любов до України та гордість за свою країну.

"Я не знаю, якою буде моя дитина, але я передам їй всю любов та всю гордість за цю країну та наших людей. Я розкажу їй, в які непрості часи вона народилась. І що кожен наш із нею день був оплаченим життям наших захисників… Я навчу її любити, як люблю я і пишатись, як пишаюсь всім, що маю я", - підсумувала ведуча.

