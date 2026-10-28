36-річна зірка "Голодних ігор" Дженніфер Лоуренс зробила пластику грудей: "Хочу бути сексі-мамою"

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

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Американська акторка Дженніфер Лоуренс, яка грала у фільмі «Голодні ігри» Катнісс Евердін, зробила пластику грудей.

Про це 36-річна знаменитість відверто розповіла в інтерв’ю The Cut. До слова, у березні 2025 року акторка вдруге стала мамою. Дженніфер Лоуренс говорить, що після першої вагітності її тіло швидко відновилось та повернулось у норму, а от після другої — ні.

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«Після першої дитини практично все швидко повернулося в норму. Після другої — взагалі нічого не повернулося», — зізнається акторка.

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Тож, зірка наважилась на пластичну операцію. Дженніфер Лоуренс зробила підтяжку грудей. Акторка пояснила це тим, що хоче мати гарний вигляд. Також знаменитість запевнила, що акторська професія прискорила її рішення лягти під ніж пластичного хірурга. Однак якби вона не була акторкою, то все одно б зробила підтяжку грудей.

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

«Я хочу бути сексі-мамою. Коли я відводжу дітей, я хочу мати вигляд жінки, у якої все під контролем, навіть якщо я тільки-но прокинулася і в мене повний хаос», — поділилась акторка.

Загалом Дженніфер Лоуренс доволі обережно ставиться до маніпуляцій із зовнішнім виглядом, а особливо, якщо це стосується обличчя. Річ у тім, що це може заважати їй потім передавати емоції в кадрі. Однак артистка запевнила, що у майбутньому ще зробить підтяжку обличчя.

Нагадаємо, нещодавно українській акторці Дар’ї Трегубовій дорікнули, що вона нібито стала жертвою пластичної хірургії. Артистка жорстко відреагувала на ці закиди.

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