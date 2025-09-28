36-річна зірка "Мастершеф" Ольга Мартиновська зробила чесне зізнання про ін’єкції краси

Ольга Мартиновська / © instagram.com/olga_martynovska

Реклама

Українська шеф-кухарка та суддя проєкту "МастерШеф" Ольга Мартиновська розповіла про свій догляд за зовнішністю та косметичні процедури, які регулярно робить.

На своїй сторінці в Instagram зірка зізналася, що використовує ін’єкції ботоксу на обличчі та шиї. За словами Ольги, її міміка надзвичайно активна, а м’язи працюють настільки інтенсивно, що з часом формують глибокі зморшки.

"Маю надмірно активну міміку і сильні м’язи, які, постійно працюють та роблять мені страшні зморшки", — пояснила Мартиновська, наголошуючи, що ботокс допомагає їй зберігати гладкість і молодість шкіри.

Реклама

Сториз Ольги Мартиновської / © instagram.com/olga_martynovska

Сториз Ольги Мартиновської / © instagram.com/olga_martynovska

Крім цього, телеведуча розповіла, що за допомогою професійних косметологічних препаратів зволожує та злегка коригує губи, аби повернути їм природну соковитість і об’єм, який поступово втрачається з віком.

Сториз Ольги Мартиновської / © instagram.com/olga_martynovska

Ольга також зауважила, що робила блефаропластику — хірургічну операцію на повіках, яка передбачає видалення надлишків шкіри та жирових відкладень. Зірка продемонструвала результат до та після оперативного втручання, зазначаючи, що цю процедуру вона перенесла досить легко. Окрім того, Мартиновська підкреслила, що ставиться до косметології свідомо та обирає лише перевірені процедури, аби виглядати доглянуто без надмірностей.

Сториз Ольги Мартиновської / © instagram.com/olga_martynovska

Нагадаємо, нещодавно українська ведуча Марина Арістова приголомшила шанувальників зізнанням про невдалу ін’єкцію препарату "Оземпік" та показала, як змінилася її зовнішність.