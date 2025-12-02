36-річна зірка "Щоденників вампіра" оголосила про вагітність і показала фото з округлим животиком

Кет Грем / © instagram.com/katgraham

Реклама

Американська акторка Кет Грем, яка прославилася роллю відьми Бонні Беннетт у серіалі «Щоденники вампіра», поділилася радісною новиною — вона вагітна. Для 36-річної знаменитості це буде перша дитина.

Грем оголосила про вагітність на початку грудня, опублікувавши серію чуттєвих чорно-білих фото в Instagram. Проте з помітно округлого животика стає зрозуміло, що зірка вже на останніх місяцях вагітності. Поруч з нею попозував її чоловік Браянт Вуд. Він наробив кумедних знімків з вагітною коханою й не приховував своєї радості.

«У нас буде дитина!» — написала задоволена Кет під знімками.

Реклама

Кет Грем з чоловіком / © instagram.com/katgraham

Кет Грем з чоловіком / © instagram.com/katgraham

До слова, новина про вагітність аткорки з’явилася невдовзі після того, як подружжя вдруге відсвяткувало своє весілля. Першу камерну церемонію закохані провели ще у жовтні 2023 року в Лос-Анджелесі, а цього року вирішили повторити обітниці — вже у значно ширшому колі близьких.

Для фанів «Щоденників вампіра» ця новина стала не лише приємним сюрпризом, а й справжнім приводом для свята. Адже зірка серіалу, яку мільйони глядачів пам’ятають у ролі Бонні, тепер готується до своєї найбільшої ролі — ролі мами.

Вітання, дуже щаслива за вас!

Дуже радий за тебе і сім’ю!

Яка ж щаслива дитина, що ти її мама

Нагадаємо, нещодавно у композитора Євгена Рибчинського сталося поповнення в родині. Вперше за багато поколінь народилася дівчинка.