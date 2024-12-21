36-річний Женя Кот отримав відстрочку від мобілізації і назвав причину

Український хореограф Женя Кот отримав відстрочку від мобілізації і назвав причину.

Як розповів танцівник у програмі "Неймовірна правда про зірок", він є викладачем в університеті. Щоправда, як зізнається Кот, спочатку надавали бронь від мобілізації, а потім її скасували. Тим не менш, 36-річний хореограф нині отримав відстрочку як студент. Танцівник пішов навчатися та опановувати спеціальність культурологія ще до початку повномасштабної війни. Рік тому Євген Кот здобув диплом магістра. Нині ж він навчається на аспірантурі. Утім, це не тривала відстрочка. Якщо закінчиться дія воєнного стану і почнеться знову, а танцівник при цьому не зробить нової, то повістка йому, звичайно, може прийти.

"Я викладач в університеті, плюс я до повномасштабного вторгнення продовжив своє навчання. Минулого року я закінчив магістратуру і одразу пішов на аспірантуру. Спеціальність — культурологія. Зараз у мене відстрочка. І то, це така відстрочка… Якщо ти зареєстрував відстрочку, вона є, якщо не зареєстрував – її немає. Якщо, наприклад, воєнний стан закінчиться і буде новий, і я не зроблю собі заново відстрочку, то повістка прийде і все", - поділився хореограф.

Женя Кот / Фото: instagram.com/kot_jenya

Тим не менш, Євген Кот оновив дані, а також пройшов ВЛК. Окрім того, танцівник займається благодійністю та допомагає військовим.

"Від самого початку я займаюся допомогою. Я завжди відкрито показую, що я ось тут. Облікові дані в мене завжди оновлені, ВЛК пройдено, усе зроблено", - додав танцівник.

Нагадаємо, наразі Євген Кот разом із дружиною, гімнасткою Наталією Татарінцевою, виховує п'ятимісячну донечку. Нещодавно хореограф показував, як Леля помітно підросла, та хизувався її досягненнями.

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