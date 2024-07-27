36-річну Адель заскочили з величезною каблучкою з діамантом після таємного освідчення коханого

Британська співачка Адель, попри нещодавні чутки про одруження зі спортивним агентом Річем Полом, лише зараз отримала пропозицію вийти заміж.

Так, інсайдер у коментарі виданню The Sun спростував будь-які здогадки про нещодавнє таємне весілля Адель й заявив, що лише у цей четвер, 25 липня, 42-річний Річ зробив співачці пропозицію, на яку вона відповіла згодою. Джерело розповідає, що все відбулося дуже приватно. І зазначає, що для коханого артистки було важливо освідчитися їй у її рідному місті в Лондоні.

"Адель було дуже смішно з того, що всі її фанати вважали, що вони з Річем вже одружені. Річ планував, що пропозиція буде в її рідному місті, і подарував їй фантастичну каблучку з діамантом у чотири карати", - розповіло джерело.

Тим часом, коли парочка виходила з ресторану, їх встигли зазнімкувати папараці. На зображенні важко не помітити величезну каблучку на пальці Адель, яка і є, за словами очевидців, з заручин. Щоправда, такій увазі з боку ЗМІ співачка була не зовсім рада, тому прикрила своє обличчя рукою й саме так засвітила свій новий статус.

Adele Flashes Massive Diamond Ring on Her Left Hand While Out with Rich Paul, Further Sparking Engagement Rumors https://t.co/rCwmL6XxeW — People (@people) July 26, 2024

Проте закохані щоразу відмовляються коментувати своє особисте життя, тож офіційно ані підтверджують, ані спростовують інформацію про своє майбутнє весілля. Так, за інформацією від інсайдера, пара планує гучну вечірку вже наприкінці наступного року.

Зазначимо, Адель уже була одружена з підприємцем Саймоном Конекі з 2018 по 2021 рік. Від нього артистка виховує 11-річного сина. Цікаво, що у її нареченого також вже є троє дітей. Втім, пара хоче й спільних малюків.

Нагадаємо, зірка "Ліги сміху" Тарас Стадницький нещодавно розповів про своє гучне весілля та чому приховує родину.

Читайте також: