37-річна ексдружина Остапчука зізналася, чи переймається тим, що в неї нема дітей

Ексдружина шоумена Володимира Остапчука Христина Горняк поміркувала стосовно того, що у неї у 37 років немає дітей.

Як зізналася колишня ведучого, багатьох її підписників цікавить це питання. Зокрема, через вік. Горняк зізналася, що ставиться до питання нащадків по філософськи і впевнена, що всьому свій час:

"Ця тема в мене в діректі і запитаннях теж дуже популярна! Розумію чому, бо я в 37 ще не стала мамою. Та, мабуть, у Всесвіту свої плани, і всьому свій час! Так, звичайно, я хочу відчути щастя материнства, і впевнена, я це відчую, дасть Бог, але я сильна і нормально сприймаю думку оточуючих на це, що: "тобі 37 і ти ще не народила?", "та без дітей, ти не реалізувалась, як жінка!", "найцінніше в житті – це діти, без них сенсу життя немає! Ти – ніхто!" – розповіла Горняк.

Ексдружина Володимира Остапчука про дітей / Фото: instagram.com/kristygor

Також Христина поділилася, що для неї варіанти бути без дітей у 37, або народити дитину для себе без повноцінної родини без чоловіка прийнятні:

"Для мене два цих варіанта ок, якщо що, а для деяких моїх подруг народити одній - не ок, тому всі ми різні!" – висловила свою думку Горняк.

Нагадаємо, раніше ексдружина Володимира Остапчука Христина Горняк чесно зізналася, чи шкодує про те, що свого часу вийшла за нього заміж.

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