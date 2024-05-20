37-річна Ірина Сопонару вперше вийшла заміж і показала фото зі свого весілля

Зірка "Жіночого Кварталу" Ірина Сопонару вперше вийшла заміж.

Радісною новиною знаменитість поділилася у своєму Instagram. Чоловіком артистки став британський підприємець Ріс, який освідчився їй рік тому.

Ірина Сопонару вийшла заміж / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Весілля закохані гуляли в Україні. Сопонару вже встигла опублікувати декілька фото. Акторка обрала стриману білу сукню, на якій красувалася вишивка, а от її обранець, до речі, був у вишиванці. Тож, схоже, весілля молодят було в українському стилі.

Ірина Сопонару з чоловіком та батьками / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Акторка також показала, як вони укладали шлюб у РАЦСі. На святі були присутні найближчі рідні.

Ірина Сопонару вийшла заміж / Фото: instagram.com/irinasoponaru

"Приймаємо привітання", - підписала кадри акторка.

Ірина Сопонару вийшла заміж / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Ірина Сопонару вийшла заміж / Фото: instagram.com/irinasoponaru

До речі, схоже, закохані одружилися ще на початку місяця. Так, 3 травня Ірина Сопонару публікувала фото, де були зображені лише їхні з Рісом руки. Пара тоді позувала саме у тому вбранні, в якому вони були одягнені на весіллі. Окрім того, в руках Сопонару тримала весільний букет.

Ірина Сопонару вийшла заміж / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Нагадаємо, Ірина Сопонару перебуває у стосунках із британцем Рісом від 2021 року. Під час повномасштабної війни пара зблизилася та почала жити разом. Вже у травні минулого року стало відомо, що британець освідчився акторці.

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