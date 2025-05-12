37-річна Ірина Гатун вперше прокоментувала чутки про своє весілля з відомим актором

Ірина Гатун

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Відома акторка Ірина Гатун вперше розповіла, чи справді збирається вийти заміж за свого колегу Костянтина Данилюка.

Зірку Студії "Квартал 95" журналісти ТСН.ua зустріли на нещодавньому концерті гурту "Без Обмежень" в Києві. Виявилося, Ірина — давня шанувальниця творчості колективу. Акторка прийшла на захід сама, без другої половинки, хоча ще минулого місяця в Мережі ширилися чутки про те, що вона перебуває в стосунках з відомим актором Костянтином Данилюком. Користувач в Instagram з ніком ukraine_music_song навіть опублікував відео, як просто під час вистави актор встає на коліно і освідчується Ірині.

Актор Костянтин Данилюк на колінах перед Іриною Гатун / © скриншот з відео

"Це все правда, можете за мене порадіти. І я, до речі, виходжу заміж разів шість-сім на місяць, в залежності від того, скільки у мене вистав за розкладом. А таких, де я граю наречену, у мене аж дві постановки", — віджартувалася в розмові з ТСН.ua Ірина Гатун.

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Насправді, за словами артистки, в особистому житті у неї зараз період затишшя : "Я вільна як пташка, і моє серце відкрите для нових почуттів. Але я більше покладаюся на долю, а не на власні пошуки другої половинки. На сайтах знайомств не сиджу. Бог зверху все бачить — якщо захоче, зведе з кимось, а якщо не захоче, то що ж поробиш. Але єдине, чого я не хочу, це стосунків з відомою особистістю", — сказала ТСН.ua 37-річна Ірина.

Нагадаємо, під час концерту "Без Обмежень" було зібрано приголомшливу суму на ЗСУ, а на сцені з'явилися "азовці", які вручили нагороди колективу.