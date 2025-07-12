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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
279
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37-річна Леся Нікітюк розповіла про спорт під час вагітності та як відновлюється після пологів

Артистка продовжує ділитися секретами у новому статусі.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Леся Нікітюк

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Українська телеведуча Леся Нікітюк розповіла про свою фігуру під час вагітності первістком і після неї.

У фотоблогу зірка поділилася тонкощами про присутність спорту в її житті після появи малюка. Вона зазначила, що привчила себе до фізичних навантажень ще з дитинства. Тож під час вагітності не спинялася та ходила на плавання.

А вже після народження синочка зірка говорить, що відновила заняття спортом близько через місяць після пологів. Але одразу додала, що ходить до спортзали тільки під наглядом тренера, аби не зашкодити здоров'ю.

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

"Під час вагітності я займалася кожен день, плюс плавала великі дистанції (2-3 км за тренування), але це моя філософія і я не почала займатися спортом вчора. Я з ним з  дитинства. Тому враховуючи те, що я добре знаю своє тіло і свій організм, через чотири тижні після пологів я почала відвідувати зал. Працювати буду з тренером, щоб не зачепити ті мʼязи, які ще не готові до роботи. Ще раз всім дякую за компліменти і гарні коментарі", — написала Леся.

Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк показувала свою струнку фігуру в топі та лосинах під час одного з таких тренувань і зачарувала своєю стрункістю.

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Дата публікації
Кількість переглядів
279
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