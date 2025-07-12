37-річна Леся Нікітюк розповіла про спорт під час вагітності та як відновлюється після пологів

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

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Українська телеведуча Леся Нікітюк розповіла про свою фігуру під час вагітності первістком і після неї.

У фотоблогу зірка поділилася тонкощами про присутність спорту в її житті після появи малюка. Вона зазначила, що привчила себе до фізичних навантажень ще з дитинства. Тож під час вагітності не спинялася та ходила на плавання.

А вже після народження синочка зірка говорить, що відновила заняття спортом близько через місяць після пологів. Але одразу додала, що ходить до спортзали тільки під наглядом тренера, аби не зашкодити здоров'ю.

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Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

"Під час вагітності я займалася кожен день, плюс плавала великі дистанції (2-3 км за тренування), але це моя філософія і я не почала займатися спортом вчора. Я з ним з дитинства. Тому враховуючи те, що я добре знаю своє тіло і свій організм, через чотири тижні після пологів я почала відвідувати зал. Працювати буду з тренером, щоб не зачепити ті мʼязи, які ще не готові до роботи. Ще раз всім дякую за компліменти і гарні коментарі", — написала Леся.

Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк показувала свою струнку фігуру в топі та лосинах під час одного з таких тренувань і зачарувала своєю стрункістю.