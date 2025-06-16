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37-річна Леся Нікітюк заявила про вагітність і показала фото з округлим животиком
Військовослужбовець Дмитро Бабчук і Леся Нікітюк скоро вперше стануть батьками.
Українська ведуча Леся Нікітюк офіційно підтвердила чутки про вагітність.
Зірка в інтерв'ю для медіа "КЛАЦ" вперше заявила про вагітність та розповіла, що дізналася про неї просто під час знімань фільму. Ситуація виявилася не лише неочікуваною, а й досить курйозною, адже саме в ту мить їй потрібно було відіграти сцену з емоцією великого здивування.
"Я зробила чотири тести поспіль — і всі виявилися позитивними. А вже за кілька хвилин потрібно було виходити на знімальний майданчик. Камери напоготові, вся команда в очікуванні, а я з очима як у сови. Від несподіванки. І якраз мала знімати сцену, де моя героїня дуже-дуже здивована. Підходить режисер, дивиться на мене і замість вказівок просто каже: "Чудово. Саме та емоція, яка потрібна", - поділилася ведуча.
До слова, джерела ТСН.ua ще наприкінці січня повідомляли, що ведуча вагітна первістком. Тоді сама Леся нічого не коментувала та уникала запитань про майбутнє поповнення у родині. Тим часом вона хизувалася іншими кардинальними змінами в особистому житті. Зокрема, до початку хвилі чуток вона сповістила, що стала нареченою. Її обранцем став військовослужбовець Дмитро Бабчук, який освідчився зірці у січні цього року. Саме він і є батьком дитини.
Зазначимо, скільки пара разом — достеменно невідомо. Проте перше їхнє спільне фото з'явилося у Мережі на початку жовтня минулого року.