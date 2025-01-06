37-річна Леся Нікітюк вперше виходить заміж: Могилевська, Брежнєва, Сумська та інші відреагували

Нареченим ведучої став молодший на дев’ять років військовий.
Українська ведуча Леся Нікітюк виходить заміж.
Радісна новина, якою нещодавно ділилася знаменитість, викликала чималу кількість обговорень у Мережі. Серед тисячі повідомлень шанувальників привітати знаменитість також забажали й зірки українського шоубізнесу. Кожен з них зробив це по-своєму та унікально.
Наприклад, Маша Єфросиніна пригадала нещодавню розмову з Нікітюк, коли вона постійно уникала запитань про заміжжя: "Лесю, коли ти вийдеш заміж?" – "Скоро!". То я взяла своє найкоротше ексклюзивне інтерв’ю, виходить?"
Решта ж знаменитостей теж не могла стримати емоцій і розділила зворушливий момент із побажаннями молодятам щасливого майбутнього:
- "Мої вітання" – Юлія Саніна
- "Моя найяскравіша. Моя прекрасна. Вітаю! Ти заслуговуєш бути щасливою" – Наталія Могилевська
- "Ааа… Кайф!!! Вітаю!" – Віра Брежнєва
- "Вітаємо, Лесюню! Це щастя!" – Ольга Сумська
- "Алілуя!" – Юрій Горбунов
- "Вітаю, мала" – Тарас Цимбалюк
- "Гірко молодятам!!! Та щирі вітаннячка!!! Будьте щасливими та діточок вам, як на небі зірочок" – Григорій Решетнік
У відповідь на приємні слова Леся звернулася до усіх з вдячністю: "Щиро дякую за теплі коментарі та побажання! Я вас люблю".
Зазначимо, Леся Нікітюк виходить заміж за 28-річного військово Дмитра Бабчука. Пара не розкриває, скільки триває їхній роман. Однак відомо, що закохані почали афішувати свої стосунки восени минулого року.
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