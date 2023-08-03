37-річна Ліндсі Логан у топі та обтислих шортах похизувалася фігурою через два тижні після пологів

Американська акторка Ліндсі Логан показала, як змінилася її фігура після пологів.

Первістка знаменитість народила два тижні тому. У Дубаї на світ з'явився син акторки, якому дали незвичне ім'я Луай. Нині ж сама Ліндсі активно відновляється після пологів. Артистка показалася у сірому топі та обтислих шортах та продемонструвала, як змінилася її фігура після народження малюка.

"Я так пишаюся тим, що це тіло змогло зробити протягом цих місяців вагітності, а зараз — відновлення. Народження дитини - це найбільша радість у світі!" – поділилася акторка.

Ліндсі Логан / Фото: instagram.com/lindsaylohan

До речі, на допис Логан відреагувала світська левиця Періс Гілтон, яка сама теж нещодавно стала мамою первістка. Щоправда, син знаменитості з'явився на світ за допомогою сурогатного материнства. Періс Гілтон лаконічно привітала 37-річну Ліндсі, написавши: "Вітаю!".

Зазначимо, Ліндсі Логан народила первістка у Дубаї. Батьком дитини став арабський фінансист Бадер Шамас.

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