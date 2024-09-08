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37-річна Настя Каменських показалася до та після макіяжу і приголомшила ефектним перевтіленням

37-річна Настя Каменських показалася до та після макіяжу і приголомшила ефектним перевтіленням

Настя Каменських / Фото: instagram.com/kamenskux

Артистка продемонструвала, як її зовнішність змінює декоративна косметика.

Українська співачка Настя Каменських показала, який вигляд має до та після професійного макіяжу.

Своїм перевтіленням знаменитість похизувалася в Instagram. Зірка опублікувала відео, де постає без жодної краплі декоративної косметики. Тим часом кучеряве волосся артистки було розпущене. Зокрема, 37-річна співачка похизувалася своєю природною красою.

Далі трішки своєї "магії" додав зірковий візажист Єгор Андрюшин. Він зробив Насті Каменських професійний макіяж: вирівняв тон шкіри, нафарбував яскравими тінями очі, додав накладні вії та змінив колір губ. Окрім того, Андрюшин ще й доповнив образ виконавиці перукою з коротким та прямим волоссям.

Настя Каменських показала, який вигляд має до та після макіяжу

Настя Каменських показала, який вигляд має до та після макіяжу

До слова, Настя Каменських після нанесення професійного макіяжу неабияк змінилася. Зірка поцікавилася у фанів, якою вона їм подобається більше – до чи після: "Який образ сподобався більше?".

Утім, вірні прихильники співачки так і не змогли визначитися. Хоч місцями їхні думки розділилися, але більшість зазначила, що артистка в будь-якому образі неабияк гарна: "Завжди прекрасна", "дуже гарна", "гарна, як завжди".

Нагадаємо, нещодавно Настя Каменських зустрілася зі своєю зірковою кумою, ведучою Катериною Осадчою. Співачка показала, як вони разом провели час у Києві.

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