37-річна Настя Каменських показалася до та після макіяжу і приголомшила ефектним перевтіленням

Українська співачка Настя Каменських показала, який вигляд має до та після професійного макіяжу.

Своїм перевтіленням знаменитість похизувалася в Instagram. Зірка опублікувала відео, де постає без жодної краплі декоративної косметики. Тим часом кучеряве волосся артистки було розпущене. Зокрема, 37-річна співачка похизувалася своєю природною красою.

Далі трішки своєї "магії" додав зірковий візажист Єгор Андрюшин. Він зробив Насті Каменських професійний макіяж: вирівняв тон шкіри, нафарбував яскравими тінями очі, додав накладні вії та змінив колір губ. Окрім того, Андрюшин ще й доповнив образ виконавиці перукою з коротким та прямим волоссям.

Настя Каменських показала, який вигляд має до та після макіяжу

До слова, Настя Каменських після нанесення професійного макіяжу неабияк змінилася. Зірка поцікавилася у фанів, якою вона їм подобається більше – до чи після: "Який образ сподобався більше?".

Утім, вірні прихильники співачки так і не змогли визначитися. Хоч місцями їхні думки розділилися, але більшість зазначила, що артистка в будь-якому образі неабияк гарна: "Завжди прекрасна", "дуже гарна", "гарна, як завжди".

Нагадаємо, нещодавно Настя Каменських зустрілася зі своєю зірковою кумою, ведучою Катериною Осадчою. Співачка показала, як вони разом провели час у Києві.

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