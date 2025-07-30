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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
762
Час на прочитання
2 хв

37-річна Олена Шоптенко підтвердила своє розлучення і вперше озвучила причини

Олена Шоптенко офіційно розлучена. Танцівниця розповіла, коли це сталося та чи вона спілкується з колишнім чоловіком.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Олена Шоптенко

Олена Шоптенко / © instagram.com/alena_shoptenko

Українська хореографиня Олена Шоптенко розлучилася з другим чоловіком, підприємцем Олексієм Івановим.

Танцівниця не з тих, хто залюбки ділиться подробицями особистого життя. Однак в інтерв'ю на YouTube-каналі Марічки Падалко Олена Шоптенко привідкрила завісу особистого життя. Виявляється, знаменитість розлучилася з другим чоловіком Олексієм Івановим. Пара розійшлася ще до повномасштабної війни, а розірвала шлюб вже під час.

"Ми розлучилися. Ми розійшлися ще до війни, а вже офіційно розлучилися під час. Фактично, я вільна, можна сказати. Будь-який розрив із людьми, тим більше із людиною, від якої в тебе дитина, – це завжди нелегко", - зізналась танцівниця.

Олена Шоптенко з колишнім чоловіком / © instagram.com/alena_shoptenko

Олена Шоптенко з колишнім чоловіком / © instagram.com/alena_shoptenko

Також Олена Шоптенко й висловилася про причини розриву. За словами танцівниці, у шлюбі партнери мають поділяти однакові цінності та взаємодіяти одне з одним. Також варто вчитися домовлятися та щиро говорити. Знаменитість наголосила, якщо цього не буде, то й стосунки не триматимуться.

"Ми розійшлися – бо це життя. Коли люди розривають свої стосунки, то це не є соромно. Якщо цінності різні, якщо вони не стають однаковими, то тоді просто воно не працює. У мене є певне розуміння сім'ї, взаємодії одне з одним. Це ж не те, що хтось поганий, а хтось хороший. Просто я малювала собі якусь одну картину, мій партнер – іншу. Питання в тому, що треба спочатку домовлятися, говорити", - зазначила танцівниця.

Олена Шоптенко з колишнім чоловіком та сином / © instagram.com/alena_shoptenko

Олена Шоптенко з колишнім чоловіком та сином / © instagram.com/alena_shoptenko

Олена Шоптенко також додала, що спілкується з колишнім чоловіком лише на ті теми, що стосуються їхнього спільного 7-річного сина Олексія. Хореографиня не з тих, хто приятелює з ексобранцями.

"Для мене, якщо стосунки закінчуються, то вони закінчуються. Люди не залишаються кращими друзями. Я не дружу з колишніми. Ми спілкуємося про дитину", - підсумувала танцівниця.

▶️ Повне інтерв'ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: ШОПТЕНКО: найбільший ПОДАРУНОК ВІД ЗЕЛЕНСЬКОГО, розлучення під час війни, закоханість у ПАРТНЕРІВ

Зазначимо, Олена Шоптенко вийшла заміж за Олексія Іванова 2016 року. Вже у червні 2018-го у пари народився спільний син, якого назвала Олексієм.

Нагадаємо, нещодавно акторка Наталка Денисенко підтвердила розлучення з актором Андрієм Федінчиком, назвавши його "колишнім". Також артистка розповіла, як вони разом виховують спільного сина.

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Дата публікації
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762
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