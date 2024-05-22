37-річна Сніжана Онопко знову вийшла заміж і вперше показала свого коханого

Популярна фотомодель Сніжана Онопко після тяжкого розлучення знову вийшла заміж.

Про це повідомили на фан-сторінці в Instagram та опублікували декілька фото. На знімках 37-річна Сніжана позувала поруч із коханим із букетом квітів у руках. Молодята відмовилися від гучних святкувань. Натомість вони скромно узаконили свої стосунки в РАЦсі.

Сніжана Онопко вийшла заміж / Фото: instagram.com/snejanaonopkas

"Сніжана сьогодні (21 травня – прим. ред.) вийшла заміж. Нехай 21 травня буде початком довгого щасливого спільного життя", - йшлося на фан-сторінці моделі.

Сніжана Онопко вийшла заміж / Фото: instagram.com/snejanaonopkas

Сама Онопко теж підтвердила радісну новину. Вона зробила репост допису та підписала: "Офіційно одружені".

Сніжана Онопко вийшла заміж / Фото: instagram.com/snejanaonopka15

Хто став обранцем знаменитості та як довго вони перебувають у стосунках – невідомо. Модель не охоче ділиться подробицями особистого життя.

Зазначимо, протягом 10 років Сніжана Онопко перебувала у шлюбі з бізнесменом Миколою Щуром. Однак 2020-го модель подала на розлучення та просто шокувала подробицями їхнього спільного життя. Виявилося, що Сніжана страждала від фізичного та психологічного насилля збоку чоловіка та терпіла його постійні зради.

Нагадаємо, нещодавно акторка Ірина Сопонару вперше вийшла заміж. Обранцем знаменитості став британський підприємець Ріс. Молодята зіграли весілля в Україні в українському стилі.

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