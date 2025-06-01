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37-річна зірка фільму "Місія нездійсненна" Ванесса Кірбі вагітна первістком
У вагітної акторки вже видніється чималий округлий животик.
Англійська акторка Ванесса Кірбі, яка прославилася завдяки зніманнями у серії фільмів "Місія нездійсненна", вагітна.
Радісну новину 37-річна знаменитість оголосила в доволі цікавий спосіб. Зокрема, у липні на великі екрани вийде фільм "Фантастична четвірка: Перші кроки", де Ванесса Кірбі грає одну з головних ролей. Наразі знаменитість разом з іншими акторами бере участь у допрем'єрних заходах. 31 травня Кірбі позувала для Comic Con Experience Mexico. На фотосесію зірка Голлівуду обрала довгу зелену сукню. Вбрання не лише не приховувало вже помітно округлий животик акторки, а й вдало його підкреслило.
Для Ванесси Кірбі майбутня дитина стане первістком. Батько маля – спортсмен Пол Рабіль. Артистка заручилася з коханим у грудні минулого року. У стосунках закохані перебувають понад два з половиною роки. Вперше їх помітили разом у жовтні 2022-го під час їхньої прогулянки Нью-Йорком, а вже в листопаді 2023-го парочка офіційно підтвердила роман.
Нагадаємо, нещодавно українська співачка Lida Lee заінтригувала ймовірною вагітністю. Артистка показала позитивний тест.