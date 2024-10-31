37-річна зірка "Пліткарки" Ед Вествік вперше стане батьком і показав вагітну дружину-красуню

Пара лише в серпні відгуляла казкове весілля, а вже зараз оголосила про майбутнє поповнення в родині.

Американський актор Ед Вествік, який прославився завдяки серіалу "Пліткарка", вперше стане батьком.

Дружина знаменитості – акторка Емі Джексон – перебуває при надії. Радісною новиною про вагітність подружжя оголосило в спільному дописі в Instagram. Закохані опублікували серію романтичних світлин, на яких Ед позує в чорних штанях та світлій футболці, тим часом Емі – в атласній білій сукні. Вбрання не приховувало помітно округлий вагітний животик Джексон, а навпаки – помітно підкреслило його.

Ед Вествік та Емі Джексон / Фото: instagram.com/edwestwick

Загалом, для акторки ця дитина стане другою. Від колишніх стосунків вона виховує сина. Тим часом Ед Вествік стане батьком вперше. Подружжя поки що тримає в таємниці термін вагітності, а також хто в них народиться – хлопчик чи дівчинка.

Ед Вествік та Емі Джексон / Фото: instagram.com/edwestwick

Нагадаємо, Ед Вествік та Емі Джексон почали зустрічатися 2021 року. Вже в січні 2024-го актор освідчився обраниці. Сталося це в невеличному містечку Швейцарії. Закохані відгуляли весілля наприкінці серпня в Італії і ділилися фото з їхнього розкішного свята.

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