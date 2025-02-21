37-річний гуморист Шумко повністю звільнився від призову у ЗСУ та назвав причину

Український актор та гуморист, зірка "Жіночого Кварталу" Володимир Шумко, який нещодавно розкрив свої заробітки, висловився про звільнення від служби в ЗСУ.

За словами артиста, під час війни йому дозволено перетинати кордон через інвалідність третьої групи. Володимир ще з дитинства має проблеми із зором. Зокрема, його ліве око не функціонує. До слова, на ваду комік не звертає увагу й навчився з гумором ставитися до цього.

"У мене інвалідність із дитинства до кінця життя. Я б зараз хотів зустріти тих людей, які мене булили в школі, бо тепер, через це око, я можу легально виїжджати за кордон. Я відвідував батьків, їздив до друзів. У мене інвалідність третьої групи. Мала бути другої відповідно до мого стану, але мені колись казали, що для цього треба було дати "на лапу", - пояснив Шумко в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Володимир Шумко

Таким чином напередодні Нового року шоумен з дружиною поїхали до Фінляндії, щоб там відгуляти свято у колі друзів. А після цього всі разом вони полетіли до Лапландії і насолодилися казковою атмосферою. Як зізнається 37-річний Шумко, тоді він отримав найкращі враження за все життя.

"Буду щирим. Мав їхати до батьків на Новий рік до Німеччини, щоб морально маму підготувати до операції. Але так сталося, що я не зміг поїхати. Дружина каже: "У мене з дитинства була мрія поїхати в Лапландію до Санта Клауса". Це було дуже несподівано. Я зателефонував другові, який живе у Фінляндії 12 років. Кажу, що ми збираємося зустрічати Новий рік з ним, а після летимо в Лапландію. А ми не бачилися від того моменту, як він переїхав. Ми так круто провели час. Полетіли в Лапландію, бачили Санту. Усе так круто. Це одне з того, що було найкращим у моєму житті", - наголосив шоумен.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Маша Єфросиніна возз'єдналася з чоловіком, який служить в ЗСУ. Подружжя розповіло, як змінилися їхні стосунки за час війни.

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