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38-річна Авріл Лавін неочікувано пішла від свого нареченого: "Це для нього новина"

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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38-річна Авріл Лавін неочікувано пішла від свого нареченого: "Це для нього новина"

Авріл Лавін та Mod Sun / Фото: Associated Press

Днями артистку заскочили у компанії колишнього бойфренда.

Відома канадійська співачка Авріл Лавін несподівано розірвала стосунки зі своїм нареченим, музикантов Mod Sun, справжнє ім'я якого Дерек Раян Сміт.

Про це представник виконавця підтвердив виданню Page Six.

Як виявилося, це стало несподіванкою не лише для прихильників Авріл, а й для самого Дерека. Зокрема, днями артист вирушив на гастролі, і нічого не віщувало розриву стосунків. Схоже, в артистки щось змінилося, тож вона вирішила порвати з нареченим.

Авріл Лавін та Mod Sun / © Associated Press
Авріл Лавін та Mod Sun / Фото: Associated Press

"Вони були разом і заручені три дні тому, коли він поїхав у турне, тож якщо щось змінилося, це для нього новина", - розповів представник рокера.

За даними видання TMZ, зрада не була причиною їхнього розриву. Утім, днями Лавін заскочили у компанії її колишнього бойфренда, репера Tyga. Парочка повечеряла в ресторані, а перед тим, як кудись поїхати в одному авто, стояла обійнявшись.

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Зазначимо, про стосунки Авріл Лавін з музикантом Mod Sun стало відомо 2021 року. Вже 2022 року співак освідчився коханій.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що зірка шоу "Ліга сміху" Фіма Константиновський розлучився зі своєю дружиною. Екси розірвали стосунки ще до початку повномасштабної війни, однак тримали це в таємниці.

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Дата публікації
Перегляди
1136
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